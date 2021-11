Die Diözese unterbindet den kleinen Adventsmarkt in Günzburg

Plus Die Seniorengemeinschaft wollte in Günzburg trotz aller Corona-Auflagen einen Adventsbasar veranstalten. Drei Stunden vor Beginn schritt das Bistum ein.

Es war alles vorbereitet im Gruppenraum der Heilig-Geist-Kirche in der Günzburger Hölderlinstraße. Von Donnerstag an und bis Sonntag wollten Frauen und Männer der Seniorengemeinschaft im Landkreis Günzburg „Wir für uns“ die Räumlichkeit nutzen, um dort ausgestellte Ware der Handarbeits- und Bastelgruppe zu verkaufen.