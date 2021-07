Landkreis Günzburg

Die Kinos in Günzburg und Krumbach öffnen wieder

Da BiiGZ in Günzburg öffnet wieder am Donnerstag.

Plus Für die Kinos in Günzburg und Krumbach geht eine lange Zwangspause zu Ende. Was während der kinolosen Zeit alles geschehen ist und noch geschieht.

Von Till Hofmann

Es ist eine Mischung aus Erleichterung, Vorfreude und einem leichten Zittern, "ob alles klappt, ob das Personal noch richtig drauf ist". Unwägbarkeiten, die nach acht Monaten Pause normal seien, wie Wolfgang Christ findet. Viele seiner Kollegen haben am 1. Juli bereits die Kinos in Bayern wieder geöffnet. Er zieht an diesem Donnerstag nach in dem Wissen, dass die erste Woche bei den anderen gut gelaufen ist. "Und wenn ich mir die Reservierungszahlen im Rechner anschaue, dann sind die Menschen im Landkreis Günzburg auch wieder da."

