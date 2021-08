Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Die Mutmacher auf zwei Rädern machen im Legoland eine kleine Pause

Eine besondere Gruppe wurde am Samstagmittag im Eingangsbereich des Freizeitparks Legoland empfangen. Die "Regenbogenfahrer" waren in ihrer Kindheit oder Jugend Krebspatienten.

Plus Was die "Regenbogenfahrer" jungen Krebspatienten und -patientinnen zeigen wollen. Und warum Teilnehmende der Radtour, wie der Krumbacher Michael Rossdal, wissen, wovon sie sprechen.

Von Claudia Jahn

Freudig strahlende Gesichter, fröhliches Lachen, erwartungsfrohe Erregung – das sind ganz gewohnte Eindrücke beim Besuch des Legolands – jene quirlige Mischung von Klein und Groß und auch die Vielfalt an Sprachen, die auf die Herkunft der Besucherinnen und Besucher aus den unterschiedlichsten Ländern schließen lässt. Diese Mannigfaltigkeit der Eindrücke wurde am vergangenen Samstag durch eine Gruppe junger Menschen mit leuchtenden Augen verstärkt, die mit ihren in Regenbogenfarben gehaltenen Sporttrikots den Park bevölkerte.

