Die Polizei Günzburg sucht Zeugen für drei Unfallfluchten

Gleich in drei Fällen sucht die Polizeiinspektion Günzburg nach Zeugen: Autofahrer haben dabei Unfälle verursacht und sich nicht um die Schäden gekümmert.

Der erste Unfall ereignete sich am Montag zwischen 8.15 Uhr und 15.30 Uhr in der Tiefgarage des Forums am Hofgarten in Günzburg. Dort wurde ein geparkter, schwarzer Land Rover beschädigt. Die bislang unbekannten Unfallverursacher entfernten sich laut Polizei anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 erbeten.

Polo an der Jahnhalle in Günzburg angefahren

Ein weiterer Fall ereignete sich am Dienstag zwischen 8 Uhr und 8.40 Uhr an der Jahnhalle in Günzburg. Dort wurde ein weißer VW Polo beschädigt, der dort geparkt war. Der Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Zeugenhinweise ebenfalls an die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190.

Autofahrer beschädigt Heckträger in Autenried

Auf dem Parkplatz eines Gasthofes im Hopfengartenweg fuhr am Dienstag ein Autofahrer gegen das Heck eines geparkten Wagens. Dabei wurde der montierte Fahrradträger laut Polizei beschädigt. Anschließend entfernten sich die bislang noch unbekannten Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der Beobachtungen eines aufmerksamen Zeugen sind in diesem Fall zielführende Ermittlungen zur Feststellung des Unfallverursachers möglich. (AZ)