Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Die schwierige Suche nach einem Krippenplatz im Landkreis Günzburg

Plus Kommunen im Landkreis Günzburg investieren Millionen für die Betreuung von Kleinkindern, weil die Nachfrage steigt. Angespannt ist die Situation trotzdem.

Von Michael Lindner

Wollen Eltern nach der Geburt ihres Kindes schnell wieder arbeiten, brauchen sie einen Betreuungsplatz – egal ob in einer Kinderkrippe, einer Kindertagesstätte oder bei einer Tagesmutter. Seit 2013 haben Eltern von Kindern unter drei Jahren einen gesetzlichen Anspruch auf einen solchen Betreuungsplatz. Deswegen investieren die Gemeinden und Städte Millionen in den Bau dieser Einrichtungen, um den Bedarf zu decken. Unsere Redaktion wollte genau wissen, wie die Situation vor Ort ist und hat bei allen 34 Kommunen im Landkreis Günzburg nachgehakt. In den vergangenen drei Wochen haben die Kommunen ihre jeweiligen Daten bezüglich der Krippenplätze mitgeteilt. Dabei zeigt sich im Landkreis eines: Die Situation ist fast überall äußerst angespannt.

