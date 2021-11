Dieb baut Spritzdüsenanlage eines VW Golf in Ettenbeuren aus

Auf die Spritzdüsenanlage eines Scheibenwischers hatte es ein Dieb in Ettenbeuren abgesehen.

Wenn die Scheibenwischer nicht richtig funktionieren, könnte zuvor ein Dieb am Werk gewesen sein – wie in Ettenbeuren in der Gemeinde Kammeltal. Am späten Mittwochabend hat sich dort im Kirchenweg ein "Fahrzeugteilediebstahl" zugetragen.

Autoteil eines VW Golfs gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Im Zeitraum von 20 bis 21 Uhr wurde, so die Polizei, eine Spritzdüsenanlage eines Scheibenwischers von einem geparkten VW Golf ausgebaut. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Zeugenhinweise erbittet die zuständige Polizei in Burgau telefonisch unter der Nummer 08222/96900. (AZ)