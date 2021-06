Diese Projekte erhalten den Umweltpreis des Landkreises Günzburg

An der Alois-Kober-Grundschule Kötz wird seit zirka 15 Jahren während der jährlichen Amphibienwanderungen im Frühjahr ein „Krötensammeln“ im Bereich des Stubenweihers durchgeführt. „Es ist schön zu sehen, dass sich schon unsere kleinsten Mitbürger für den Naturschutz im Landkreis Günzburg einsetzen. In diesen drei bis vier Wochen tragen die Kinder – mithilfe ihrer Eltern – nicht nur Kröten über die Straße, fast jede Kröte wird auch der jeweiligen Art zugeordnet und gezählt. Dieses Zahlenmaterial erhält jährlich der Bund Naturschutz zur statistischen Auswertung. An der Alois-Kober-Grundschule Kötz geht der Umweltschutz Hand in Hand, hier packen Kinder, Eltern und Lehrer gemeinsam an. Das ist eine tolle Leistung“, lobt Reichhart und übergibt den Preis stellvertretend an die Rektorin der Schule, Michaela Hauf.