Diese Vereine aus dem Kreis Günzburg sind alt geworden und jung geblieben

Plus Der SC Ichenhausen, TSV Burtenbach und TSV Ziemetshausen erhalten zum 100. Geburtstag die Sportplakette des Bundespräsidenten. Wo der Sinn der Würdigung liegt.

Von Jan Kubica

Die Sportplakette des Bundespräsidenten ist die höchste staatliche Auszeichnung für Sportverbände und -vereine in der Bundesrepublik Deutschland. Verliehen wird sie an Vereine, deren Gründungsdatum 100 Jahre in der Vergangenheit liegt. Genau dafür wurden nun 18 bayerische Vereine anlässlich einer Feierstunde in Schloss Schleißheim ausgezeichnet. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann übergab die Plaketten unter anderem an den SC Ichenhausen, den TSV Burtenbach und den TSV Ziemetshausen.

