Doppelspitze beim Eigenbetrieb Seniorenheime im Landkreis Günzburg?

Plus Während der Landrat dies favorisiert, lehnen die Grünen und die AfD diese Option kategorisch ab. Warum Hans Reichhart zusätzliche Personalkosten ausschließt.

Der Eigenbetrieb Seniorenheime des Landkreises bekommt eine neue Führung – vermutlich eine Doppelspitze. Der bisherige Werkleiter Martin Neumeier geht Mitte des Monats in Altersteilzeit, wie Landrat Hans Reichhart ( CSU) im öffentlichen Teil der Sitzung des Kreistags im Auwald-Sportzentrum in Gundremmingen bekanntgab. Über die Namen der denkbaren Nachfolger wurde dann anschließend im nicht öffentlichen Teil beraten. Von Grünen und AfD war schon vorab eine Doppelspitze abgelehnt worden.