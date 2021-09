Dreister Diebstahl eines Kinderfahrrads in Günzburg

Das Rad war mit einem Schloss gesichert, was sie unbekannte Person nicht von abhielt, es schließlich mitzunehmen.

Ein 41-jähriger Familienvater erstattete bei der Polizei in Günzburg eine Anzeige, da das Fahrrad seines Sohnes von einer unbekannten Person entwendet worden ist. Das Fahrrad wurde vor einem Mehrfamilienhaus in der Augsburger Straße 55k abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Es soll dort mehrere Wochen lang gestanden haben. Der Tatzeitraum lässt sich nicht genau abgrenzen, so die Polizei auf Nachfrage. Der Täter oder die Täterin zerschnitt das Fahrradschloss, entwendete das Kinderfahrrad und hinterließ das beschädigte Schloss am Abstellplatz. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz/blaues Kinderfahrrad der Marke „Cube“. Der Entwendungsschaden wird auf circa 150 Euro beziffert. Um Zeugenhinweise bittet die Polizei unter Telefon 08221/919-0. (AZ)