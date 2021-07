Landkreis Günzburg

12:00 Uhr

Ein Impuls aus Leipheim zum Schutz der Menschenaffen

Plus Johannes Refisch leitet das Menschenaffenprogramm der Vereinten Nationen. Warum er in Leipheim über die Situation dieser Primaten berichtet hat.

Von Till Hofmann

Eigentlich hat Dr. Johannes Refisch vor über 20 Jahren Biologie in Bayreuth studiert und nicht Konfliktmanagement. Genau diese Fähigkeit aber, Menschen mit ganz unterschiedlichen Interessen an einen Tisch zu bringen und zu vermitteln, muss der am Niederrhein bei Wesel aufgewachsene Wissenschaftler an seinem Arbeitsplatz in der kenianischen Hauptstadt Nairobi fast täglich einsetzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

