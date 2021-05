Ein Novum für junge psychisch Kranke: Bundesweit einmaliges Projekt in Günzburg

Multiprofessionelle Teams betreuen in vier Arbeits- und Trainingsbereichen. In Kempten ist das seit 30 Jahren etabliert. Warum das Günzburger Projekt bundesweit einmalig ist.

Auf dem Gelände des Bezirkskrankenhauses Günzburg entsteht ein zweiter Standort mit vorerst 20 teilstationären Plätzen für die Rehabilitation psychisch kranker (RPK) Menschen in Schwaben. In Kempten hat die RPK vor fast genau 30 Jahren mit medizinischer und beruflicher Rehabilitation begonnen. Aktuell wird in Günzburg im ehemaligen Arbeitstrainingszentrum nahe der Verwaltung saniert und umgebaut. Die Bezirkskliniken investieren etwa eine Million Euro, zehn bis zwölf Arbeitsplätze in Voll- und Teilzeit sollen entstehen.

Nach Aussage von Berthold Gawlik, Geschäftsleiter des Bereiches „Rehabilitation“ der Bezirkskliniken Schwaben, entsteht hier eine Konstellation, die aus zwei Gründen bundesweit einmalig ist: Stationäre Psychiatrie und Rehabilitation liegen künftig nicht nur in einer einzigen Trägerschaft, sondern sie befinden sich auch noch auf ein und demselben Gelände. „Idealer können die Voraussetzungen nicht sein“, sagt Gawlik.

Warum die psychiatrische Rehabilitation seit Jahrzehnten bundesweit so ein Schattendasein fristet, kann sich Gawlik nicht erklären. „Wenn jemand beispielsweise am Meniskus operiert wird, dann sucht der Sozialdienst des Krankenhauses für den Patienten ganz selbstverständlich eine Anschlussreha, damit die Funktion seines Knies wiederhergestellt werden kann.

Es ist eine ältesten Einrichtungen in Deutschland

Bei psychisch kranken Menschen funktioniert die Kooperation zwischen stationärer Akutbehandlung und anschließender Rehabilitation nur bedingt“, so der 56-Jährige. Er hat im Lauf seines Berufslebens bereits in einigen solcher Einrichtungen gearbeitet und leitet seit 2014 die RPK Schwaben, die einzige im Regierungsbezirk. Inzwischen gehört sie zu den Bezirkskliniken Schwaben. Insgesamt gibt es in Deutschland 52 solcher Standorte, sechs davon in Bayern.

Die RPK Schwaben hat viel Erfahrung. Sie ist eine der ältesten in Deutschland. Seit beinahe 30 Jahren unterstützt sie am bisher einzigen Standort in Kempten junge psychisch kranke Menschen bei der Wiedereingliederung in Gesellschaft, Bildung und Beruf. Die medizinische Rehabilitation dient dabei der Überwindung von Krankheitsfolgen sowie der Vermeidung erneuter Erkrankungen. Das vorrangige Ziel ist eine möglichst selbstständige Lebensführung. An eine medizinische Rehabilitation nach der Akutbehandlung schließt sich die berufliche Reha an. Diese dient der Re-Integration in den Arbeitsmarkt oder der Vorbereitung auf eine Ausbildung beziehungsweise Umschulung. „Der Altersdurchschnitt unserer Rehabilitanden beträgt knapp über 25 Jahre“, berichtet der Geschäftsleiter.

Nach Kempten soll in Günzburg eine weitere teilstationäre Einrichtung für diese jüngeren Erkrankten entstehen. „Bisher waren bei uns im Allgäu 96 Prozent der schwäbischen Rehabilitanden aus Südschwaben, nur vier Prozent kamen aus Nordschwaben“, teilt Gawlik mit. Das soll sich ändern.

Es entstehen in Günzburg vier Arbeits- und Trainingsbereiche

Im ehemaligen Arbeitstrainingszentrum am BKH Günzburg ist hierfür Platz. Für die berufliche Reha entstehen dort vier Arbeits- und Trainingsbereiche: für Holzverarbeitung und Metallverarbeitung, für Verwaltung/EDV sowie für Elektrotechnik/IT. Letzterer ist für die RPK Schwaben neu. Alle Bereiche werden komplett ausgestattet.

Behandlung und Betreuung übernimmt ein multiprofessionelles Team aus Ärzten, Psychologen, Sozialpädagogen, Pflegekräften, Arbeitsanleitern und Therapeuten. Neben vielfältigen therapeutischen Angeboten sollen zudem Schulungsbereiche für EDV verwirklicht sowie Kurse in Deutsch, Englisch und Mathematik angeboten werden. In Zusammenarbeit mit der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik will die RPK in Günzburg jungen Menschen auch Kunsttherapie und Sportprogramme anbieten.

„Arbeit ist in wesentlicher Faktor für den weiteren Verlauf der Erkrankung“, sagt der Geschäftsleiter. Eine Tätigkeit führt in der Regel zu einer beruflichen Perspektive, zu einer wirtschaftlichen Gesundung und zu verbesserten Möglichkeiten, soziale Kontakte zu knüpfen. In der Folge entstehen weniger Kosten für die Gesundheitsversorgung, für Medikation und Klinikaufenthalte. Start der RPK in Günzburg soll am 1. Oktober sein. (AZ)

Lesen Sie auch: