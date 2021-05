Landkreis Günzburg

Elektromobilität hat Vorfahrt bei Alko Fahrzeugtechnik

Das Montagewerk E-Factory der Unternehmensgruppe Alko Fahrzeugtechnik in Günzburg-Deffingen aus der Vogelperspektive.

Plus Der Konzern mit Stammsitz in Kötz ist mit Partnern im wachsenden Markt der Nutz- und Freizeitfahrzeuge unterwegs. Welche Rolle dabei ein Werk in Günzburg-Deffingen spielt.

Von Till Hofmann

Neue Fahrzeugkonzepte und Nutzfahrzeuge, Nutzanhänger sowie Freizeitfahrzeuge mit Antriebsarten jenseits des Verbrennungsmotors - das meinen die Manager der Kötzer Gruppe von Alko Fahrzeugtechnik (Alko Vehicle Technology Group), wenn sie von der "neuen Mobilität" sprechen. "Als Plattformhersteller und Integrator würden wir auch Wasserstoffzellen einbauen", nennt Sprecher Hans Posthumus ein Beispiel für die technologische Offenheit des Unternehmens. Im Augenblick konzentrieren sich der international aufgestellte Konzern aber vor allem auf Elektromobilität. Dabei spielt das Montagewerk ("E-Factory") von Alko Fahrzeugtechnik in Günzburg-Deffingen eine nicht zu unterschätzende Rolle.

