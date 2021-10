Europäischer Baumschulverband lobt Leipheimer Baumschulen Haage

Der Europäische Baumschulverband besichtigt während seiner diesjährigen Tagung in Bayern auch die Baumschulen Haage. Was Fachleute während des Besuchs betonen.

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie kamen Experten und Unternehmen aus 19 Nationen anlässlich der Tagung des Europäischen Verbands der Baumschulen zusammen. Teilnehmer etwa aus den Niederlanden, Schweden, Polen und Serbien haben nicht nur über Themen wie den Einfluss des Klimawandels, die Entwicklung von Grünflächen in Städten und die Marktsituation der grünen Branche diskutiert.

Auf dem Programm stand unter anderem ein Besuch bei Dehner in Rain am Lech und der Hochschule Weihenstephan in Freising, die als Zentrum der grünen Branche gilt. Und auch Leipheim wurde besucht. Exakter verortet: Es waren die Baumschulen Haage, die besichtigt worden sind. Unter dem Motto "Lasst uns die Welt zu einem grüneren Ort machen" zeigte das Familienunternehmen auf den weitläufigen Baumschulfeldern, wie es dieses Leitanliegen in die Tat umsetzt.

Baumschulen Haage: Pflanzenexperten in der fünften Generation

Bereits seit über einem Jahrhundert kultivieren die Baumschulen Haage an zwei Standorten in Leipheim und in Falkenberg bei Schwabmünchen auf über 150 Hektar vor allem Alleebäume, Heckenpflanzen, Landschafts- und Wildgehölze sowie Forstpflanzen. Der Familienbetrieb, der von Hermann Haage und seiner Frau Karin Haage seit 1990 geführt wird, ist einer der größten Baumproduzenten in Süddeutschland und engagiert sich seit vielen Jahren im Bund deutscher Baumschulen (BdB) und auch in der Baumschulforschung. Mit den beiden Töchtern Kristina und Julia Haage geht das Unternehmen in die fünfte Generation.

Abnehmer sind Großkunden wie Städte, Garten- und Landschaftsbaubetriebe, Waldbesitzer, aber auch private Gartenliebhaber. "Unser Liefergebiet erstreckt sich vom Süddeutschen Raum, bis in die Schweiz und nach Österreich. Unsere Kunden wissen die Qualität regionaler Anzucht zu schätzen", sagt Julia Haage, die für die Bereiche Geschäftsentwicklung und das Marketing zuständig ist. "Die Baumschulen Haage zeigen, wie man Tradition und Zukunft verbinden kann und welche Bedeutung Pflanzen vor dem Hintergrund des Klimawandels haben", so Jan-Dieter Bruns, scheidender Verbandspräsident des Europäischen Baumschulverbandes und Unternehmer einer der größten Baumschulen in Europa.

Baumschule Leipheim: Spezialisiert auf gebietsheimische Pflanzen

Das Familienunternehmen hat sich auch einen Namen im Bereich der gebietsheimischen Anzucht von Bäumen und Sträuchern gemacht, der mittlerweile auch über die Grenzen Deutschlands Beachtung findet. Bei gebietsheimischen oder autochthonen Pflanzen, wie der Fachmann sagt, werden Pflanzen großgezogen deren Herkunft nachweisbar einem Vorkommensgebiet zugeordnet werden kann. In der Verbindung mit der Anzucht auf heimischen Böden und den entsprechenden klimatischen Bedingungen schafft dies die idealen Voraussetzungen, dass die Bäume und Sträucher am späteren Bestimmungsort ideal anwachsen und gedeihen. "Wir waren vor 25 Jahren einer der Vorreiter auf diesem Gebiet und sind Gründungsmitglied der Erzeugergemeinschaft für autochthone Baumschulerzeugnisse in Süddeutschland", sagt Kristina Haage.

Gruppenbild mit Expertinnen und Experten: (von links) Daniel Kempf, Julia Haage, Micheal Bruns, Kristina Haage, Helmut Selders (Präsident des Bundes deutscher Baumschulen), Karin Haage, Hermann Haage, Jan-Dieter Bruns (scheidender Präsident des Europäischen Baumschulverbandes), Henk Raajmakers (Präsident des Europäischen Baumschulverbandes). Foto: Bernd Jaufmann

Insgesamt sind bei den Baumschulen in Leipheim mehr als 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die teils langjährig zu Fachexperten im Baumschulbereich ausgebildet werden. Auch das war Thema beim Besuch des Europäischen Baumschulverbandes. Eine Herausforderung der gesamten Branche ist der Aufbau und die Ausbildung von Fachleuten, die das notwendige Know-how entwickeln, die Bäume von morgen heranzuziehen.

Baumschulwirtschaft ist Schlüsselbranche in Zeiten des Klimawandels

Die Baumschulwirtschaft ist aus Sicht des neuen Verbandspräsidenten Henk Raajkmakers aus den Niederlanden eine Schlüsselbranche, wenn es um den Klimawandel geht, wie er in Leipheim ausführt. Besonders freut ihn, dass die nächste Generation in Leipheim übernimmt und damit an der Haage-Vision, die Welt jeden Tag ein Stück grüner werden zu lassen, aktiv mitarbeitet. "Es fordert besonderen Mut, diesen Schritt zu gehen und die Zukunft der grünen Branche mit den kommenden Herausforderungen zu gestalten. Genau das ist es, was wir als Gesellschaft dringend benötigen", so Verbandspräsident Raajkmakers. (AZ)