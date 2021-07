Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Evangelische Gemeinden im Kreis Günzburg organisieren einen Kunstweg

Plus Evangelische Gemeinden der Region Günzburg und in Thannhausen haben ein besonderes Projekt gestartet, das im August beginnt. Was die Menschen dabei erwartet.

Von Gertrud Adlassnig

Menschen in Bewegung bringen, sie geistig und körperlich anzustoßen, berührt zu sein, das wollen die sieben evangelischen Kirchengemeinden der Region Günzburg und in Thannhausen. Wie Peter Gürth, Pfarrer in Burgau, erklärt, hat sich die Region Günzburg als praktikable Einheit des nördlichen Landkreises Günzburg, unabhängig von den Grenzen des Dekanates gebildet. Die in der Gruppe vereinten Pfarrer beschlossen auf einem ihrer virtuellen Treffen, mit einem gemeinschaftlichen Projekt den Bedürfnissen der Menschen in der Region gerecht zu werden und sie in ihrer Identität zu stärken. Die Entscheidung fiel auf einen Kunstweg, der Interessierte zu allen sieben teilnehmenden Kirchen in der Region führt, sie damit geistig und körperlich in Bewegung bringt. Um das zu ermöglichen, musste zunächst sichergestellt werden, dass die Teilnehmer ihre Kirchen zumindest an den fünf Sonntagen für Besucher offen halten.

