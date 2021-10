Landkreis Günzburg

vor 24 Min.

Explosion in Burgauer Wohnhaus: gefährlicher Einsatz für Feuerwehr

In einem Einfamilienhaus in Burgau waren während eines Brandes offenbar auch zwei Sauerstoffflaschen explodiert. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser verhindern. Die drei Bewohner waren bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte außer Gefahr.

Plus Wie viele Personen in dem Haus in Burgau lebten, das am Sonntagabend in Flammen stand. Und warum der Brand für die Einsatzkräfte gefährlich war.

Von Mario Obeser

Sonntagabend in Burgau. Die Menschen bereiten sich auf die kommende Arbeitswoche vor, haben sich zum Teil schon schlafen gelegt. Für die Feuerwehr in Burgau und weitere Hilfskräfte sollte ihr wichtigster Einsatz aber erst noch kommen. Gegen 22.15 Uhr wurde ein Brand in einem Einfamilienhaus mitgeteilt. Beim Eintreffen der Burgauer Feuerwehr standen einige Zimmer und der Wintergarten bereits in Vollbrand. Die Flammen schlugen aus mehreren Fenstern.

