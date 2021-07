Landkreis Günzburg

21:01 Uhr

Explosion in der Ichenhauser Fachklinik

In der Fachklinik Ichenhausen hatte die örtliche Feuerwehr am Samstagvormittag einen Einsatz. Dabei ging es um ausgetretenen Sauerstoff. Verletzt wurde niemand.

Plus In der Tiefgarage der Einrichtung war die Druckwelle zu spüren. Was die Detonation ausgelöst hat. Und warum Hausmeister und Helfer Glück hatten.

Von Mario Obeser

In einem Raum in der Tiefgarage der Fachklinik Ichenhausen befinden sich zwei Sauerstoffbatterien, die jeweils eine Kapazität von 125.000 Litern reinem Sauerstoff haben. Eine der Batterien versorgt aktuell für die Patienten der Klinik, die Sauerstoff benötigen. Die zweite wird zugeschaltet, wenn die andere sich zu Ende neigt.

