Falsche Polizeibeamte rufen bei Menschen in der Region an

Angeblich sei in der Nachbarschaft eingebrochen - mit dieser Nachricht treiben derzeit falsche Beamte telefonisch ihr Unwesen.

Mehrere Personen in der Region sind am Montagnachmittag von falschen Polizeibeamten angerufen worden. Die Anrufer gaben sich zum Teil als Beamte der Polizeiinspektion Günzburg aus. Sie äußerten gegenüber den Geschädigten, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und die Geschädigten möglicherweise auch Opfer von Einbrüchen werden könnten.

Nicht zuletzt aufgrund der wiederholten Berichterstattung in den Medien erkannten die Geschädigten jeweils die Betrugsmasche und beendeten die Telefonate. In keinem Fall kam es zur Übergabe von Bargeld oder sonstigen Wertgegenständen. Die Täter, die sich als falsche Polizeibeamte oder beispielsweise auch als Staatsanwälte ausgeben, versuchen die Geschädigten unter dem Vorwand, dass angeblich in der Nachbarschaft Einbrüche oder Raubdelikte stattgefunden haben, dazu zu bewegen, Bargeld oder Wertgegenstände zu übergeben.

Die Polizei weist darauf hin, solche Anrufe unverzüglich zu beenden und anschließend bei der Polizei anzuzeigen. Keinesfalls sollen am Telefon Auskünfte über das eigene Vermögen gemacht werden. Ebenso sollen keinerlei persönliche Daten am Telefon weitergegeben werden. (AZ)