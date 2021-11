Landkreis Günzburg

vor 34 Min.

Faschingsauftakt: Sie regieren über den Leipheimer Haufen

Plus Jenny II. und Mehmet II. sind das Güssenprinzenpaar, Aylin I. und Luca II. sind das Kinderprinzenpaar. Wie es sonst im Landkreis Günzburg aussieht.

Von Peter Wieser

Mit dem 11. 11. hat am Donnerstag offiziell der Fasching begonnen. Eine Saison 2020/2021 gab es nicht und damit auch keine Prinzenpaare – oder nur solche, die im Stillen weiterregierten, nachdem es im vergangenen Jahr keine Inthronisationen gab, bei denen sie verabschiedet wurden. Auch wenn derzeit unklar ist, wie die Saison 2021/2022 aussehen wird: Der Leipheimer Haufen hat ein neues Güssenprinzenpaar und ein Kinderprinzenpaar. Am Donnerstag zum Faschingsauftakt wurden die neuen Regenten in einer internen Veranstaltung im Gasthof Zur Post inthronisiert. Sie sind damit die ersten neuen Prinzenpaare im Landkreis.

