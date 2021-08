Landkreis Günzburg

18:54 Uhr

Flüchtlinge aus Afghanistan: Willkommen im Landkreis Günzburg?

Dieses Foto ist am 16. August, also in dieser Woche, aufgenommen worden. Hunderte von Menschen versammeln sich in der Nähe eines Transportflugzeugs der US-Luftwaffe vom Typ C-17 auf dem Gelände des internationalen Flughafens in Kabul. Sie wollen weg aus ihrer Heimat, weil sie die Taliban fürchten.

Plus Augsburg hat die Bereitschaft zur Aufnahme afghanischer Ortskräfte erklärt. Was ist mit den Städten im Landkreis Günzburg und dem Landkreis selbst? Eine Anfrage.

Von Till Hofmann

Die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) hat am Mittwoch auch über die Grenzen der schwäbischen Bezirkshauptstadt hinaus aufhorchen lassen. "Die Bilder aus Afghanistan sind verstörend und machen mich tief betroffen", teilte sie mit. "Insbesondere das Schicksal der Ortskräfte, Frauen und Kinder geht mir nahe." Anlässlich der dramatischen Entwicklungen in Afghanistan biete sie im Namen der Friedensstadt Augsburg der Bundes- und Landesregierung ihre Unterstützung bei der kurzfristigen und unbürokratischen Aufnahme von Ortskräften und ihren Familien und weiteren zu evakuierenden Personen an. "Ich bin der festen Überzeugung, dass es dringend geboten ist, den Menschen in dieser Notsituation zu helfen. Aufgrund des langjährigen Engagements in Afghanistan und der dort erfahrenen Unterstützung haben wir auch Verantwortung für die Menschen dort."

