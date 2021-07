Landkreis Günzburg

13:30 Uhr

Fluglärm: Waigel wendet sich an Bundesverteidigungsministerin

Plus Nach den Grünen-Politikern Deligöz und Deisenhofer schreibt nun Ex-Bundesfinanzminister Theo Waigel wegen des Fluglärms an Annegret Kramp-Karrenbauer.

Von Till Hofmann

Es ist kein neues Thema - der Fluglärm, den Bundeswehr-Flugzeuge über den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm verursachen. Was diese Lärmbelastung tatsächlich bedeutet, hat der frühere Bundesfinanzminister und CSU-Ehrenvorsitzende Theo Waigel kürzlich selbst erfahren. "Bei einem längeren Aufenthalt in meiner Heimat in Ursberg, Kreis Günzburg, ist mir eine überdurchschnittliche Lärmlast durch Flüge der Bundeswehr wieder einmal aufgefallen." Das schreibt der Politiker nicht irgendjemandem, sondern Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ( CDU).

