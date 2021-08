Landkreis Günzburg

vor 22 Min.

Förderaffäre: Muss Kids & Company noch mehr Geld zurück zahlen?

Plus In der Förderaffäre um die Günzburger Kita Kids & Company werden die Zinsansprüche der betroffenen Kommunen nochmals zum Thema. Was das bedeutet.

Von Till Hofmann

Fast 390.000 Euro hat der Trägerverein der Günzburger Kita-Einrichtung Kids & Company innerhalb weniger Wochen an Kommunen hauptsächlich im Landkreis Günzburg, aber auch außerhalb davon, zurückzahlen müssen. Mädchen und Buben, die in diesen Städten und Gemeinden lebten, wurden zwischen den Jahren 2013 und 2019 in die Kinderkrippe oder den Kindergarten in Günzburg geschickt. Deshalb waren die Kommunen dazu verpflichtet, entsprechende Förderbeträge zu leisten. Wie Kontrollen des Günzburger Landratsamtes jedoch ergaben, sind im genannten Zeitraum von dem Träger unter anderem zu viele Betreuungsstunden angegeben und demnach zu viele Fördergelder kassiert worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen