Fußball-EM: England holt den Titel nach dramatischem Elferschießen - zumindest in Jettingen

Plus Zwei Tage vor dem Finale zwischen Italien und England treten sich die beiden Nationen schon in Jettingen-Scheppach gegenüber. Wer behält beim Elfmeterschießen die Nerven?

Wembley-Wetter in Jettingen-Scheppach. "Fritz-Walter-Wetter", sagt Stefano Giannino, während er seine Italien-Trikots vom Rücksitz holt. Perfekte Einstimmung also schon mal von oben, aufs große Vor-Europameisterschafts-Fußballfinale des Landkreises Günzburg. Zwei Halbitaliener, zusammengenommen quasi ein Italiener durch und durch, sowie zwei, na ja, sagen wir, Fast-Engländer treten heute im Elfmeterschießen gegeneinander an. Ein Fingerzeig aufs Ergebnis am Sonntag?

