Landkreis Günzburg

vor 48 Min.

"Gegen das Vergessen": Gedenkstunde mit Bischof in Ichenhausen

Es gibt keine Zukunft ohne Erinnerung, mahnt Augsburgs Bischof Bertram Meier bei seiner Ansprache zur Gedenkstunde in der ehemaligen Synagoge Ichenhausen. Anlass ist die Reichspogromnacht am 9. November 1938.

Plus Der Augsburger Bischof Bertram Meier trägt in der ehemaligen Synagoge vor, warum ein Erinnern an die Nazi-Gräuel wichtig ist. Und er spannt den Bogen zu Missbrauchsfällen in der Kirche.

Von Moritz Anhofer

Am 9. November jährt sich die Pogromnacht zum 83. Mal. Zum Andenken an dieses dunkle Kapitel der deutschen Geschichte fand am vergangenen Sonntag eine Gedenkstunde im Haus der Begegnung, der ehemaligen Synagoge in Ichenhausen statt. Seit Mitte der 80er ist die frühere Synagoge der Ort dieses Gedenkens. Bereits im vergangenen Jahr war der Augsburger Bischof Bertram Meier als Gastredner vorgesehen. Doch die Veranstaltung musste damals pandemiebedingt abgesagt werden – und Augsburgs Bischof kam jetzt. Ermöglicht durch 3G-plus-Regelung, FFP2-Maskenpflicht und ausreichend Abstand nahmen rund 70 Frauen und Männer an der Gedenkstunde teil.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen