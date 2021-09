"Gelbes Band": Hier kann man im Landkreis Günzburg Obst pflücken

Plus Gelbe Bänder an Obstbäumen werben für einen bewussteren Umgang mit Lebensmitteln. Wie die Aktion funktioniert und wie sie bei den Menschen vor Ort ankommt.

Konzentriert angelt Emma Leiske nach dem grasgrünen Apfel, der knapp über ihrem Kopf baumelt. Neben ihr fischt ihr Bruder Finn nach einem weiteren Exemplar. "Das macht Spaß", findet er. Einfach Äpfel von einem Baum pflücken? Hier in Nornheim geht das: Denn Daniela Fischer hat gerade ein "Gelbes Band" am Stamm befestigt.