Landkreis Günzburg

vor 8 Min.

Georg Nüßlein tritt nach Masken-Affäre aus CSU-Kreistagsfraktion aus

Plus Georg Nüßlein, wegen der Masken-Affäre ins Zwielicht geraten, hält weiter an seinem Kreistagsmandat fest. Und was macht der Landtagsabgeordnete Alfred Sauter?

Von Walter Kaiser

Wegen der Masken-Affäre ist der Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein Anfang März aus der CSU ausgetreten. Seitdem ist der Politiker aus Münsterhausen als Parteiloser Mitglied der CSU-Kreistagsfraktion. Per E-Mail hat Nüßlein am 4. Juni Landrat Hans Reichhart mitgeteilt, dass er aus der CSU-Kreistagsfraktion austritt. Das Kreistagsmandat will Nüßlein aber bis Oktober behalten – so wie sein Bundestagsmandat, das Nüßlein ebenfalls als Parteiloser innehat. Im Oktober endet die Legislaturperiode des Bundestags.

