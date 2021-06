Geschäftsführerin wegen Sozialbetrugs vor Günzburger Gericht

Plus Durch eine scharfe Schusswaffe kam der Fall eines Sozialbetrugs erst auf. Eine Frau fühlt sich zu Unrecht angeklagt. Wie die Strafe ausgehandelt worden ist.

Fast 50.000 Euro an Beiträgen für Kranken- und Rentenversicherung: Dieses Geld wurde durch eine mittelständische Firma im Landkreis Günzburg nicht gezahlt. Als Mitgeschäftsführerin des Unternehmens musste sich eine 39-jährige Bankerin dafür vor dem Amtsgericht verantworten. Die Strafe fiel glimpflich aus: Eine Geldauflage zugunsten des Kinderschutzbundes.