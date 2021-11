Glassplitter verletzen Lastwagenfahrer nahe Mönstetten

Warum das zerborstene Glas bei einer Karambolage den Lkw-Fahrer getroffen hat.

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Dienstagmorgen im Gemeindebereich Dürrlauingens. Gegen 8 Uhr war ein 55 Jahre alter Mann mit seinem Sonderfahrzeug zur Reinigung von Straßenpfosten von Mönstetten in Richtung Waldkirch unterwegs. In einer lang gezogenen Linkskurve kam ihm ein Lastwagen, der von einem 44-Jährigen gesteuert wurde, entgegen.

Der Lastwagenfahrer wurde bei Mönstetten von den Glassplittern verletzt

Beide Fahrzeuge stießen mit den linken Außenspiegeln zusammen, die zu Bruch gingen. Umherfliegende Teile prallten auf die Windschutzscheibe eines Autos, das hinter dem Sonder-Kfz fuhr. Der 44-Jährige, der mit geöffnetem Fahrerfenster seines Lastwagens unterwegs war, wurde von Glassplittern im Gesicht getroffen und leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Einschätzung der Polizei auf circa 1000 Euro. (AZ)