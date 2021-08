Landkreis Günzburg

18:25 Uhr

Grünen-Wahlkampf im Kreis Günzburg zwischen Afghanistan und Corona

Plus Der Wahlkampf ist intensiv wie nie zuvor. Das sagt Direktkandidatin Ekin Deligöz, die mit Bayerns Grünen-Landeschefin Eva Lettenbauer am Montag auf Tour im Landkreis ist.

Von Till Hofmann

"Alles drin." Unter dieser Überschrift stellen die Grünen im Landkreis Günzburg am Montagabend in Krumbach nicht nur ihr Wahlprogramm vor – außerdem präsentiert sich Direktkandidatin Ekin Deligöz. Dieses "Alles drin" soll auch das neue Selbstbewusstsein einer Partei demonstrieren, der gute Chancen eingeräumt werden, nach der Bundestagswahl am 26. September unter welcher Konstellation auch immer mitzuregieren. Und Deligöz, die bereits seit 1998 im Bundestag sitzt, trauen nicht wenige zu, in der neuen Koalition ein Ministerium zu führen.

