Günzburg ehrt seine Kulturschaffenden

Plus Mit der Würdigung öffnete Günzburg nach Corona-Zwangspause den Musen der Kreativität wieder Tür und Tor. OB Jauernig spricht von "Lichtblicken des Alltags".

Glücklich schätze sich Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, dass nach Überwindung der pandemischen Durststrecke die Musik- und Kunstlandschaft der Stadt aufs Neue geprägt werde. Denn ohne kulturellen Nährboden fehlten uns „die Lichtblicke des Alltags", wie er im Forum am Hofgarten anlässlich der Würdigung zumeist junger Musikerinnen und Musiker aus dem Stadtbereich bemerkte. Daneben füllten Eltern, Lehrkräfte und lokale Mandatsträgerinnen und Mandatsträger den Saal, der von Vertreterinnen und Vertretern der städtischen Musikschule (Leitung: Jürgen Gleixner) dominiert wurde.