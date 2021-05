Günzburg trauert um Manfred Büchele

Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig würdigt den im Alter von 82 Jahren verstorbenen Manfred Büchele vor allem wegen seines sozialen Engagements.

Vielen Menschen aus Stadt und Kreis Günzburg ist Manfred Büchele als engagierter Pädagoge, Historiker, Philosoph und jahrzehntelang aktiver Kommunalpolitiker bekannt. Jetzt ist er im Alter von 82 Jahren verstorben. Er hinterlässt eine Frau, zwei Kinder und seine Enkelkinder.

Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig reagierte tieftraurig auf die Meldung vom Tod seines Parteifreundes, der über viele Jahre den SPD-Vorsitz in Günzburg innehatte. Der Oberbürgermeister bezeichnete Büchele als feinsinnige, kluge und charakterstarke Persönlichkeit, die sich in seinem gesamten Leben mit großem Nachdruck und Erfolg immer für die Belange der Schwächeren und Schwächsten in unserer Gesellschaft eingesetzt habe.

Bereits vom 1. Juli 1972 bis 25. Februar 1974 und dann ununterbrochen vom 1. Mai 1990 bis 30. April 2019 gehörte der Politiker dem Günzburger Stadtrat an. „In Jahrzehnten hat er ganz entscheidende Entwicklungen Günzburgs mitgestaltet. Überall, wo Manfred Büchele wirkte, hinterließ er Spuren. Er dachte weit über das Tagesgeschäft hinaus und war für mich zu jeder Zeit ein ehrlicher, kritischer und sehr freundschaftlicher Begleiter, auch in der Politik“, so Jauernig.

Über 30 Jahre saß Manfred Büchele im Günzburger Kreistag

Neben seiner kommunalpolitischen Arbeit, die neben dem Stadtrat auch fast 31 Jahre lang im Günzburger Kreistag (1972 und von 1978 bis 2008) sichtbar wurde, engagierte sich der Verstorbene mit größter Leidenschaft beim Historischen Verein Günzburg. Als dessen langjähriger Vorsitzender war es Büchele stets ein Herzensanliegen, die Geschichte Günzburgs in einem eigenen, zeitgemäßen und attraktiven Museum darzustellen. „Manfred Büchele war dort Motor, Gesicht, Macher und Ausführer in einer Person“, so Jauernig.

Wie wichtig ihm die Aussöhnung zwischen den Menschen und Kulturen war, wurde nach Aussage des Oberbürgermeisters auch dadurch deutlich, dass er sich politisch wie privat für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund einsetzte. „Als Mitglied im Integrationsbeirat der Stadt und hinter den Kulissen in zahllosen Gesprächen und Zusammenkünften hat Büchele dabei so viel Gutes bewirkt."

Auszeichnungen waren die Sache von Manfred Büchele nicht

Ehrungen und Auszeichnungen, die ihm zuteilwerden sollten, waren seine Sache nicht. Der bei vielen ehemaligen Berufsschülern als beliebter Lehrer in Erinnerung gebliebene Pädagoge mahnte im Vorfeld anstehender Termine beim OB regelmäßig an, diese nicht auszusprechen, erinnert sich Jauernig.

Dass diese bescheidene Art, seine soziale Kompetenz, sein Wirken weit über die Grenzen seiner Partei und der Politik in großen Teilen der Gesellschaft stets Anerkennung fand, wurde laut Jauernig regelmäßig durch absolute Spitzenergebnisse bei den Kommunalwahlen belegt – egal auf welchem Platz der Sozialdemokrat kandidierte – er sprang nach vorne. Und über diese Auszeichnung aus der Bürgerschaft, so der OB, habe sich sein Freund stets gefreut.

Der Mann, der sich so gerne im Hintergrund aufhielt, ohne Aufhebens von sich zu machen, rückte in den Vordergrund, wenn er bei der Volkshochschule philosophische Vorlesungen und Seminare anbot. Sein tief gründendes Wissen konnte er so interessant vermitteln, dass ein Seminar, dessen Kursstunden aufgebraucht waren, auch mal privat fortsetzt wurde.

Ohne Wissen keine Wissensvermittlung: Und so kursiert die Geschichte, dass er sehr gerne im Urlaub las, was nicht ungewöhnlich ist. Der Ort dagegen schon. Oft habe er seinen Campingstuhl im schattigen Hof spanischer Klöster aufgeklappt, um sich ganz in die Welt des geschriebenen Wortes zu begeben. (AZ)