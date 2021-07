Günzburger Klinikvorstand: "Ungeimpfte spielen russisches Roulette"

Plus Der Vorstand der Kreiskliniken Günzburg, Dr. Volker Rehbein, über mögliche Strafen für Impfverweigerer und den Fortschritt im Kampf gegen Corona.

Offensichtlich gibt es einen Paradigmenwechsel beim Impfen. Jetzt ist nicht mehr Impfstoff Mangelware, sondern das Angebot ist größer als die Nachfrage. Woran liegt das Ihrer Ansicht nach?