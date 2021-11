Landkreis Günzburg

vor 59 Min.

Günzburgs Klinikvorstand Rehbein kündigt überraschend Abschied an

Plus Rehbein will als Anästhesist wieder mehr mit Patienten und weniger mit Gesundheitspolitik zu tun haben. Am Jahresende verlässt Rehbein Günzburg. Wie es nun weitergeht.

Von Till Hofmann

Das Gerücht kursierte bereits seit Wochen im "Flurfunk" der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach. Jetzt, am Mittwochnachmittag, vermeldete das Günzburger Landratsamt, dass Klinikvorstand Dr. Volker Rehbein das Kreiskrankenhaus, für das er an beiden Standorten in Günzburg und Krumbach die Gesamtverantwortung getragen hat, zum Jahresende verlassen wird. Damit wird nicht nur der Vertrag nicht verlängert, der bis zum Sommer des kommenden Jahres gelaufen wäre. Er wird vorzeitig beendet. Von Rehbein selbst, wie der Günzburger Landrat Hans Reichhart auf Nachfrage versicherte. Ein Zerwürfnis oder Ähnliches, was vielleicht in diese Personalie "hineingeheimnist" werde, gebe es nicht.

