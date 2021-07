Günzburgs Landrat Hans Reichhart fast einstimmig zum CSU-Kreischef gewählt

Plus Nach der Maskenaffäre leitet die CSU im Landkreis Günzburg den Generationenwechsel ein. Bei der Versammlung in Günzburg spricht auch Theo Waigel.

Das Wort Neuanfang zog sich wie ein roter Faden durch den Abend. Denn bei der Delegiertenversammlung der Kreis-CSU ist am Donnerstag im Günzburger Forum am Hofgarten ein radikaler personeller Schnitt vollzogen worden. Der gesamte Vorstand wurde ausgetauscht, damit sei auch ein Generationenwechsel vollzogen worden, betonte der kommissarische Vorsitzende Georg Schwarz. Vor einem halben Jahr hätte daran niemand einen Gedanken verschwendet – die Maskenaffäre rund um die Abgeordneten Alfred Sauter und Georg Nüßlein hat den Wandel notwendig gemacht.