Landkreis Günzburg

vor 32 Min.

Gundremminger Biogasanlage: geplante Fläche wird erweitert

Bioenergy Hoser an der Staatsstraße zwischen Gundremmingen und Lauingen: Mit der Änderung des Flächennutzungsplans sowie einem Bebauungsplan soll dem Unternehmen Planungssicherheit gegeben werden.

Plus Es gibt eine Änderung des Flächennutzungsplans und einen Bebauungsplan in Gundremmingen. Und es gibt Ärger wegen einer Tat an der neuen Wassertretanlage.

Von Peter Wieser

"Biogasanlage und landwirtschaftlicher Betrieb Gundremmingen" – so lautet die Bezeichnung des Bebauungsplans, dessen Entwurf ausgelegt wird. Im selben Zug wird der Flächennutzungsplan geändert, wie es der Gundremminger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat. Die Kosten dafür übernimmt der Träger des Vorhabens.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen