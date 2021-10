Gute Nachrichten für die Weihnachtsmärkte im Kreis Günzburg

Plus Viele Rathäuser planen dieses Jahr Christkindlesmärkte. Wie diese aussehen sollen und warum sich manche Kommunen gegen die Märkte entscheiden.

Es sind nur noch etwas mehr als zwei Monate bis Weihnachten, und nur noch wenige Wochen bis zur Adventszeit. Die meisten Menschen freuen sich auf diese Zeit, in der Besinnlichkeit und Familie häufig im Mittelpunkt stehen sollen. Aber auch Geselligkeit - und wo ist diese besser zu finden als auf Weihnachtsmärkten? Vergangenes Jahr sah das jedoch anders aus. Wegen der Corona-Pandemie fielen alle Weihnachts- und Adventsmärkte aus. Und dieses Jahr, im zweiten Corona-Winter? Hier ein Überblick, über einige der geplanten Märkte im Landkreis Günzburg.