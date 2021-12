Handwerk im Kreis Günzburg: Weniger Betriebe, mehr Beschäftigte

Plus Während die Zahl der Handwerksbetriebe in Deutschland zunimmt, ist sie im Kreis Günzburg sogar zurückgegangen. Die Zahl der Beschäftigten steigt hingegen.

Bundesweit ist das Handwerk wieder etwas stärker geworden und um 2863 Betriebe auf 560.296 Betriebe gewachsen. Im Kreis Günzburg ist dieser positive Trend bei der Betriebszahl allerdings nicht zu erkennen: 1104 Handwerksbetriebe sind laut jüngster Handwerkszählung aktiv. Im Jahr davor waren es 1105 gewesen.