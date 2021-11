Landkreis Günzburg

Hans Reichhart senior führt jetzt den BRK-Kreisverband Günzburg

Plus Lange hatte der Günzburger Kreisverband des Roten Kreuzes große Probleme, einen neuen Vorstand zusammenzubekommen. Doch nun stehen die Zeichen auf Neuanfang.

Von Christian Kirstges

Gezwungenermaßen hat die Mitgliederversammlung des Kreisverbands Günzburg des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) am Freitagabend mit einer gut halbstündigen Verzögerung begonnen. Angesichts der Bedeutung dieses Termins hatte man sich entschieden, trotz der Corona-Lage in Präsenz zusammenzukommen – unter 2Gplus-Regeln. Zutritt zur Kapuziner-Halle in Burgau hatten daher nur Geimpfte und Genesene mit aktuellem negativem Schnelltest, auch am Platz galt Maskenpflicht. Und das Interesse war so groß, dass es dauerte, alle vor Ort zu testen, die das nicht schon vorher hatten machen lassen. Schon im Vorfeld hatte sich das neue Führungsteam abgezeichnet, mit Jettingen-Scheppachs früherem Bürgermeister Hans Reichhart senior an der Spitze. Sein Wahlergebnis ist deutlich ausgefallen – und damit hat der bekannte langjährige Kommunalpolitiker einen großen Vertrauensbeweis erhalten.

