"Haut mich nicht vom Hocker": Was sagen Sportler im Landkreis Günzburg zur Fußball-EM?

Plus Einer ist enttäuscht, einer zuversichtlich - und einer sah die Spiele aus einer ganz besonderen Perspektive: So erlebten Jan Plesner, Michael Jahn und Oliver Unsöld bisher die EM.

Von Nadine Rau

Fußball spielen? Damit kann Handballer Michael Jahn nicht so viel anfangen. "Wir spielen das im Training mindestens zweimal pro Woche und sagen wir es mal so: Ich bin froh, wenn wir etwas Anderes machen", erzählt der Spieler des VfL Günzburg und lacht. Über die Spiele der deutschen Mannschaft bei der laufenden Europameisterschaft freut er sich im Moment dennoch. Immerhin muss er da nicht selbst spielen und was ihn besonders freut, ist das Stück Normalität, das beim gemeinsamen Schauen nach so vielen Monaten Lockdown wieder etwas zurückkehrt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

