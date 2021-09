Heimatquiz: Ein Blick zurück in die Vergangenheit des Landkreises Günzburg

Heimatquiz, Folge 5: Wir bewegen uns mit den sieben Fragen zwischen der Jungsteinzeit und der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aber Sie schaffen das schon!

Jetzt spielen wir bereits Runde 5 des wöchentlichen Rätselspaßes mit der Günzburger Zeitung und den Mittelschwäbischen Nachrichten. Mit anderen Worten: Die Sommerferien 2021 neigen sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Auf jeden Fall bleibt noch genügend Zeit, um mitzumachen und Fragen, die sich allesamt auf den Landkreis Günzburg beziehen, zu beantworten. Zu jedem Themenfeld gibt es sieben Fragen. Und das haben wir vorbereitet:

Einsendeschluss ist der 6. September

Notieren Sie einfach die Ziffer der Frage und den richtigen Lösungsbuchstaben (also zum Beispiel 1 C, 2 A, 3 A, 4 B usw.). Mailen Sie Ihre Lösung an die Adresse redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de. Vergessen Sie das Stichwort "Sommerrätsel 2021" bitte ebenso wenig wie die Angabe Ihrer Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefon).

Gehen mehr korrekte Lösungen ein, als es für diese Runde Preise gibt, wird unter allen richtigen Antworten ausgelost. Einsendeschluss ist in den Ferien jeweils am Montag – dieses Mal also am 6. September. Donnerstags verraten wir die Lösung und wer was gewonnen hat. Und am Freitag stellen wir eine neue Sommerrätsel-Folge vor. Alle Angaben ohne Gewähr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Stefan Baisch bietet Gewinnerinnen und Gewinnern unseres Sommerrätsels eine ganz besondere Führung durch die Günzburger Frauenkirche an. Foto: Till Hofmann

Apropos Preise: Wir verlosen auch stets einen Erlebnis-Gewinn, der nicht käuflich zu erwerben ist. In Folge fünf haben zweimal zwei Personen die Gelegenheit, mit dem Günzburger Stadtführer Stefan Baisch in der Günzbuger Frauenkirche auf Entdeckungsreise zu gehen. Die Führung ist auf jeden Fall etwas Besonderes.

Die weiteren Preise sind drei Bücher mit dem Titel "Komm und setz Dich, lieber Gast. Am Tisch mit Bertolt Brecht und Helene Weigel" von Autorin Martha Schad.

Und das sind in Folge fünf die sieben Fragen des großen Sommerrätsels:

1. Zwischen 1979 und 1981 stieß man wo auf Überreste jungsteinzeitlicher Siedlungen?

A: Nordöstlich des größten Bauernhofs von Mindelzell

B: Südwestlich der Kirche von Offingen

C: Auf dem Gelände des Kernkraftwerks Gundremmingen





2. Welche Person der Zeitgeschichte ist mit Günzburg verbunden?

A: Marie Curie

B: Maria Theresia

C: Maria Callas





3. Pfarrer Alois Burger hatte die Idee und das Durchhaltevermögen. Was gründete er am 4. Februar 1917 im Traubesaal zu Günzburg?

A: Den ersten bayerischen Krippenverein

B: Das erste genossenschaftliche Sozialkaufhaus Deutschlands

C: Die Christlich-Soziale Union (CSU)

Die Waldheimer Friedenskapelle wurde im Jahr 1974 errichtet. Was wirft einen dunklen Schatten auf dieses Gebiet? Foto: Peter Bauer

4. In Waldheim steht heute an dieser Stelle eine Friedenskapelle. Früher war der Ort weniger friedliebend. Er war vielmehr bekannt als...?

A: Bombenabwurfplatz für Hitlers Luftwaffe

B: Hinrichtungsstätte im Mittelalter

C: Platz der letzten Hexenverbrennung in Bayern





5. Der Name der Siedlung Gontia ist auf einem Steinaltar angedeutet, der 1929 im Bereich der Donau gefunden wurde. Aber auf wen geht der Name zurück?

A: Auf eine keltische Flussgottheit

B: Auf einen römischen Volkstribun

C: Auf den germanischen Puppenspieler "Gonzo", dessen Grab bei Günzburg entdeckt wurde





6. Im Dezember 1884 begann er in heruntergekommenen Häusern mit seiner "Heim-Arbeit", aus der sich eines der größten caritativen Sozialzentren Deutschlands entwickelt hat. Von wem ist die Rede?

A: Jakob Fugger, der Reiche

B: Sebastian Kneipp

C: Dominikus Ringeisen

Schwester Amanda Baur ist die Priorin des Dominikanerinnenklosters in Wettenhausen. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

7. Am 11. Oktober 1972 fand die konstituierende Kreistagssitzung des aus den Landkreisen Günzburg und Krumbach gebildeten "Großkreises" Günzburg im Kloster Wettenhausen statt. Aber wie heißt der Raum, in dem die Politiker zusammenkamen?

A: Amandanium

B: Kaisersaal

C: Halle "Bruno Merk"