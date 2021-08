Heimatquiz, Folge 1: Kennen Sie unsere Natur im Landkreis Günzburg?

Das große Sommerrätsel unserer Redaktion startet an diesem Freitag mit der ersten Folge. Diesmal geht es um die Natur. Wie der Rätselspaß funktioniert und was es zu gewinnen gibt.

Während der Sommerferien haben wir mit Ihnen Großes vor: In jeder Ferienwoche gibt es einmal Rätselspaß mit unserer Zeitung. Und es sind nicht irgendwelche Fragen, die wir Ihnen stellen. Alles bezieht sich auf die Heimat, den Landkreis Günzburg. Zu jedem Themenfeld werden sieben Fragen gestellt. Diese Folgen haben wir für Sie vorbereitet:

Folge 1: Tierisches vor unserer Haustür (6. August)

(6. August) Folge 2: Online-Leser wissen mehr (13. August)

Folge 3: Höher, länger, breiter ... (20. August)

Folge 4: Achtung, Vip-Alarm! (27. August)

Folge 5: Gestern war's (3. September)

Folge 6: Leben im Landkreis (10. September)

Heute steht die Natur im Mittelpunkt. Notieren Sie einfach die Ziffer der Frage und den richtigen Lösungsbuchstaben (also zum Beispiel 1 C, 2 A, 3 A, 4 B usw.). Mailen Sie Ihre Lösung an diese Adresse, vergessen Sie das Stichwort „Sommerrätsel 2021“ bitte ebenso wenig wie die Angabe Ihrer Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefon).

Sommerrätsel: Einsendeschluss ist immer montags

Gehen mehr korrekte Lösungen ein, als es für diese Runde Preise gibt, wird unter allen richtigen Antworten ausgelost. Einsendeschluss ist in den Ferien jeweils am Montag – dieses Mal also am 9. August. Donnerstags verraten wir die Lösung und wer was gewonnen hat. Und am Freitag stellen wir die neue Folge vor. Apropos Preise: Wir verlosen auch stets einen Erlebnis-Gewinn, der nicht käuflich zu erwerben ist.

Zweimal zwei Personen haben dieses Mal die Chance, an einem Tag mit dem Diplom-Biologen Ralf Schreiber die Natur im Landkreis Günzburg mit ganz anderen Augen zu erleben. Außerdem sind weitere Preise diesmal drei Buchexemplare mit „Gute-Nacht-Geschichten“, erzählt von Leserinnen und Lesern unserer Zeitung.

Ein Tipp zum Schluss: Die Fotos bei mancher Frage könnten in die Irre führen!

Landkreis Günzburg: Die Natur vor unserer Haustür

Die Natur im Landkreis Günzburg – das ist ein überaus interessanter Mikrokosmos. Aber wer kennt sich wirklich aus mit Bäumen und Tieren unserer Heimat?

Das sind die Fragen dazu:

1. Die Deutschen Sperber sind gefährdet. Wir wollen wissen: Was sind Deutsche Sperber überhaupt?

A: Greifvögel

B: Eine Hühnerrasse

C: Eine Pflanzenart

Natürlich geht es nicht um das menschliche Auge. Aber um eine Fischart, die in unseren Gewässern schwimmt und so heißt. Oder ist ihre Bezeichnung vielleicht doch eine andere? Foto: Kurhan/Fotolia

2. Diese Fischart findet sich in Gewässern des Landkreises Günzburg. Sie trägt den Namen eines Teils des menschlichen Gesichts. Wie lautet der denn?

A: Auge

B: Nase

C: Mund





3. Wer auf Holz klopft, der wünscht einem anderen Glück, ganz nach dem Motto: Es wird schon gut gehen. Was aber ist das härteste Holz, das in unserem Landkreis wächst?

A: Das Holz der Eibe

B: Das Holz der Weide

C: Das Holz der Fichte

Wiesenbrüter oder nicht? Damit beschäftigen wir uns in einer der sieben Fragen. Foto: Bernd Günther

4. Wiesenbrüter, das sagt der Name schon, sind Vogelarten, die ihre Nester auf dem Erdboden bauen. Wer gehört nicht dazu?

A: Großer Brachvogel

B: Kiebitz

C: Mönchsgrasmücke





5. Das Ahornblatt ist das bekannteste Nationalsymbol Kanadas. Aber auch bei uns gibt es verschiedene Ahornbaumarten. Welcher Ahorn hat eigentlich das kleinste Blatt?

A: Der Bergahorn

B: Der Spitzahorn

C: Der Feldahorn





6. Die schnellste Maus von Mexiko ist wohlbekannt: Das ist natürlich Speedy Gonzales – andale, andale! Aber wir halten uns ja ganz woanders auf. Und die Maus lassen wir mal schön zu Haus. Uns interessiert der schnellste Vogel, der im Landkreis Günzburg lebt. Wer ist’s?

A: Mauersegler

B: Wanderfalke

C: Stockente





7. Welcher Schwärmer hat sich hier eingeschlichen?

A: Totenkopfschwärmer

B: Weinschwärmer

C: Nachtschwärmer