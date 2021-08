Heimatquiz, Folge 2: Leser wissen mehr über den Landkreis Günzburg

Reisen erweitert den Horizont. Lesen tut es auch. Mit der regelmäßigen Lektüre unserer Zeitung, ob online oder gedruckt, steigen die Gewinnchancen gewaltig.

Während der Sommerferien haben wir mit Ihnen Großes vor: In jeder Ferienwoche gibt es einmal Rätselspaß. Und es sind nicht irgendwelche Fragen, die wir Ihnen stellen. Alles bezieht sich auf unsere Heimat, den Landkreis Günzburg. Zu jedem Themenfeld gibt es sieben Fragen. Und das haben wir für Sie vorbereitet:

Folge 1 Tierisches vor unserer Haustür (6. August)

(6. August) Folge 2 Zeitungs-Leser wissen mehr (13. August)

Folge 3 Höher, länger, breiter... (20. August)

Folge 4 Achtung, VIP-Alarm! (27. August)

Folge 5 Gestern war’s (3. September)

Folge 6 Leben im Landkreis (10. September)

So machen Sie mit beim Heimatzquiz und das gibt's zu gewinnen

Heute stehen Geschichten im Mittelpunkt, über die wir dieses Jahr bereits in der Online- und in der Print-Ausgabe unserer Zeitung beichtet haben. Notieren Sie die Ziffer der Frage und den richtigen Lösungsbuchstaben (also zum Beispiel 1 C, 2 A, 3 A, 4 B usw.). Und wenn Sie Risiko gehen wollen: Sie müssen uns diese Lösung auch gar nicht schicken, falls Sie uns folgende Frage richtig beantworten können: Nach welchem Prinzip sind dieses Mal die untenstehenden Heimatquiz-Fragen 1 bis 7 angeordnet?

Mailen Sie Ihre Lösung oder Ihre Antwort an die Adresse redaktion@guenzburger-zeitung.de, vergessen Sie das Stichwort „Sommerrätsel 2021“ bitte ebenso wenig wie die Angabe Ihrer Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefon). Gehen mehr korrekte Lösungen ein, als es Preise gibt, wird unter allen richtigen Antworten ausgelost. Einsendeschluss ist der 16. August. Wir verlosen stets einen Erlebnis-Gewinn, den es nicht zu kaufen gibt. Zwei Personen haben die Chance, einen halbtägigen Foto-Crashkurs mit einem Profi zu gewinnen – unserem Fotografen Bernhard Weizenegger. Außerdem wird dreimal die DVD-Edition „So war das“ verlost – ein außergewöhnliches Porträt unserer Heimat in bewegenden Bildern.

Weiterhin gilt: Fotos in diesem Text könnten auch in die Irre führen!

Täglich versorgen wir Sie mit interessanten Nachrichten und Berichten aus der Heimat – ob online oder in der Print-Ausgabe. Wer das aufmerksam verfolgt, kann sich nun selbst belohnen.

Das sind unsere Fragen in der Folge 2 des Heimatquiz:

1. Seit 15 Jahren sorgt Hans Wiedemann in Winzer dafür, dass im Haseltal die Loipe gespurt wird. Der Rentner hat in diesem Zeitraum genau Buch geführt. Wie häufig konnte wegen Schneemangels gar nicht gespurt werden?

A: Es wurde in jeder Wintersaison gespurt

B: Zwei Mal

C: Sieben Mal

In welchem Rathaus gibt es den Passfoto-Service? Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

2. Ein Passfoto für den amtlichen Ausweis direkt im Rathaus machen? Ja, das gibt’s. In welchem Rathaus im Landkreis Günzburg wird dieser Service angeboten?

A: Thannhausen

B: Ebershausen

C: Leipheim

3. Die Madonna mit der Nelke ist heute in der Alten Pinakothek in München zu sehen. Vor etwa 140 Jahren hing das Gemälde noch im Haus eines Günzburgers Apothekers. Wir wollen wissen: Wer hat das Bild gemalt?

A: Leonardo da Vinci

B: Albrecht Dürer

C: Lucas Cranach der Ältere

Welcher Horst war Teilnehmer der Pesto-WM? Foto: Wolfgang Kumm/dpa (Archivbild)

4. Dabei sein ist alles. Das gilt auch für die Pesto-Weltmeisterschaft in Italien, die heuer wegen Corona allerdings virtuell ablief. Ein Günzburger Geschäftsmann, der Italien liebt, hat zum zweiten Mal daran teilgenommen. Horst ist sein Vorname. Aber wie lautet der Nachname?

A: Seeberger

B: Seehofer

C: Seeheimer

5. Zwei Dörfer befanden sich wegen Keimen im Trinkwasser im Ausnahmezustand. Das Wasser aus der Leitung durfte nicht zum Trinken, zum Kochen, noch nicht einmal zum Wäsche waschen benutzt werden. Auch Duschen war untersagt. Hotels in der Nähe sprangen ein und ermöglichten es Bewohnern, sich zu duschen. Um welche beiden Dörfer handelt es sich?

A: Oberknöringen und Limbach

B: Billenhausen und Niederraunau

C: Silheim und Kissendorf

6. Bruder Baderbas hat dieses Jahr – anders als gewohnt – nicht in der Burgauer Kapuzinerhalle den Politikern die Leviten gelesen, sondern im Freien auf dem Areal der Radbrauerei Günzburg. Fußball-Europameisterschaft war auch zu dieser Zeit. Und so hatte Baderbas selbstverständlich ein EM-Orakel dabei. Aber welches?

A: Krakensalat Mary

B: Truthahn Jogi

C: Gustav Gans

Wo ist dieser Kinosaal im Landkreis Günzburg zu finden? Foto: Bernhard Weizenegger

7. Er ist der heimeligste Kinosaal im Landkreis Günzburg. Da sich die Modernisierungsarbeiten hingezogen haben, war die Eröffnung erst am 29. Juli – Wochen nach dem coronabedingten „Restart“ der Kinos in Deutschland. Wo befindet sich dieser Kinosaal?

A: Im BiiGZ, Günzburg

B: In den Donau-Lichtspielen, Offingen

C: Im Krumbacher Cinepark

Raten Sie mit! Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften. Einsendeschluss ist immer montags.