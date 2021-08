Heimatquiz, Folge 3: Wir nehmen Maß im Landkreis Günzburg

Höher, länger, breiter - verschiedene Maße im Kreis Günzburg finden Sie in der dritten Folge des Sommerrätsels. Sieben Fragen warten - und tolle Preise.

Während der Sommerferien haben wir mit Ihnen Großes vor: In jeder Ferienwoche gibt es einmal Rätselspaß mit der Günzburger Zeitung und den Mittelschwäbischen Nachrichten. Und es sind nicht irgendwelche Fragen, die wir Ihnen stellen. Alles bezieht sich auf unsere Heimat, den Landkreis Günzburg. Zu jedem Themenfeld gibt es sieben Fragen. Und das haben wir für Sie vorbereitet:

Folge 1 Tierisches vor unserer Haustür (6. August)

Folge 2 Leser der Zeitung wissen mehr (13. August)

Folge 3 Höher, länger, breiter... (20. August)

Folge 4 Achtung, VIP-Alarm! (27. August)

Folge 5 Gestern war’s (3. September)

Folge 6 Leben im Landkreis (10. September)

In Folge drei greifen wir auf die Kompetenz des Vermessungsamtes in Günzburg zurück. Die Behörde hat uns für das Heimatquiz Fragen geliefert, die wir – etwas aufgepeppt – weitergeben.

Einsendeschluss ist der 23. August

Notieren Sie einfach die Ziffer der Frage und den richtigen Lösungsbuchstaben (also zum Beispiel 1 C, 2 A, 3 A, 4 B usw.). Mailen Sie Ihre Lösung an die Adresse redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de. Vergessen Sie das Stichwort „Sommerrätsel 2021“ bitte ebenso wenig wie die Angabe Ihrer Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefon).

Gehen mehr korrekte Lösungen ein, als es für diese Runde Preise gibt, wird unter allen richtigen Antworten ausgelost. Einsendeschluss ist in den Ferien jeweils am Montag – dieses Mal also am 23. August. Donnerstags verraten wir die Lösung und wer was gewonnen hat. Und am Freitag stellen wir die neue Folge vor.

Apropos Preise: Wir verlosen auch stets einen Erlebnis-Gewinn, der nicht käuflich zu erwerben ist. In Folge drei hat ein Gewinner oder eine Gewinnerin die Möglichkeit, samt Begleitperson das Landesamt für Vermessung in München zu besuchen – und eine Führung zu erleben, die es so normalerweise nicht gibt. Die weiteren Preise sind drei Buchexemplare „Einfach gesund essen“ mit wertvollen (Zubereitungs-)Tipps für eine bekömmliche Ernährung. Unser Tipp lautet: Die Fotos bei mancher Frage könnten in die Irre führen!

Und das sind dieses Mal die sieben Fragen des großen Sommerrätsels:

1. Der höchste Punkt im Landkreis Günzburg ist exakt 607,04 Meter hoch. Aber wo befindet er sich?

A: Am Waldrand bei Waltenhausen-Weiler an der südlichen Landkreisgrenze

B: Auf einem öffentlichen Platz in Ichenhausen

C: Vor dem Eingang des Vermessungsamtes in Günzburg

2. Wenn man mit dem Fahrrad exakt die Grenze des Landkreises Günzburg nachfahren könnte, wie lange wäre dann die Tour?

A: 111,21 Kilometer

B: 246,47 Kilometer

C: 649,68 Kilometer

Ein Morgenschwimmer im Silbersee. Die Frage dazu lautet: Ist das der größte See im Landkreis Günzburg. Oder ist doch eine der beiden anderen angebotenen Lösungen die richtige? Foto: Bernhard Weizenegger



3. Wie heißt der größte See im Landkreis Günzburg?

A: Oberrieder Weiher

B: Erdbeersee

C: Silbersee

4. Wie viele Schlösser gibt es im Landkreis Günzburg?

A: 7

B: 122

C: 17

5. Geodätische Referenzpunkte sind Kontrollpunkte, an denen beispielsweise überprüft werden kann, wie exakt die eigene Handynavigation tatsächlich funktioniert. Wo liegen die beiden geodätischen Referenzpunkte im Landkreis Günzburg?

A: Beide Punkte sind in Burgau

B: In Höselhurst, das zu Neuburg an der Kammel gehört, und im Leipheimer Stadtteil Riedheim

C: In Günzburg und in Wettenhausen

6. Die Donau ist ein bestimmender Fluss in unserer Region. Mit 2857 Kilometern ist sie nach der Wolga sogar der zweitgrößte und zweitlängste Fluss in Europa. Wir schauen aber auf den Kreis Günzburg und wollen wissen: Wo findet man die breiteste Stelle der Donau?

A: Bei Gundremmingen mit 74 Metern

B: In der Nähe von Echlishausen mit 222 Metern

C: In Lauingen mit 198 Metern

Das ist zweifelsohne die Frauenkirche in Günzburg. Aber verfügt das Gotteshaus auch über den höchsten Kirchturm im Kreis Günzburg? Foto: Julia Ehrlich/stadt Günzburg



7. Wo steht der höchste Kirchturm im Kreis Günzburg?

A: In Günzburg mit der Frauenkirche

B: In Ursberg mit St. Johannes Evangelist

C: In Wettenhausen mit der Klosterkirche