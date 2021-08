Heimatquiz, Lösungen der Folge 1: Die Natur im Landkreis Günzburg

Von Nachtschwärmern als besondere Spezies und dem härtesten Holz in der Region: Wir verraten die Lösungen der ersten Runde unseres Heimatquizes – und wer gewonnen hat.

Einfach war das nicht, was wir Ihnen da abverlangt haben in der ersten Auflage des großen Heimatquiz’ unserer Redaktion. Ganz einfach wollten wir es auch nicht machen mit den Fragen rund um die Natur. Die Lösung lautet diesmal: 1B, 2B, 3A, 4C, 5C, 6B und 7C. Da die Fragestellung bei der letzten Frage nicht eindeutig war, lassen wir auch 7A gelten.

Und das sind die Erklärungen zu den korrekten Antworten von Ottmar Frimmel von der Unteren Naturschutzbehörde:

1. Der Deutsche Sperber ist eine alte vom Aussterben bedrohte Hühnerrasse. Sie ist als stark gefährdet eingestuft. Den Namen verdankt die Rasse durch ihr geschecktes Federmuster, die dem Greifvogel Sperber ähnlich ist. Beim Deutschen Sperber gibt es nur einen Farbschlag.

Eine Fischart namens Nase

2. Die Nase gehört zur Familie der Karpfenfische. Sie wird 25-40 Zentimeter groß. Ihren Namen verdanken die Nasen ihrem weit unterständigem Maul, das ihre Kopfspitze wie eine stumpfe Nase aussehen lässt.

Diese Eibe steht zwar nicht im Landkreis Günzburg, sondern in Balderschwang. Eibenbäume haben das härteste Holz in der Region. Dieses Exemplar im Oberallgäu könnte sogar der älteste Baum Deutschlands sein. Das Alter wird auf zwischen 2000 und 3000 Jahre geschätzt. Foto: Ralf Lienert

3. Die Eibe ist bei uns eine heimische Nadelbaumart, bei der fast alle Teile giftig sind. Sie ist eine schattenverträgliche Baumart. Ihr Holz ist ausgesprochen hart und zäh und wurde deshalb bereits schon in der Steinzeit (Bogenbau) genutzt. Eiben sind sehr schnittverträglich und somit als Heckenpflanzungen bestens geeignet.

Die Mönchsgrasmücke ist ein Vogel, aber kein Wiesenbrüter

4. Die Mönchsgrasmücke gehört zu den Zugvögeln. Der kleine Singvogel ist etwa so groß wie unser Haussperling. Die Mönchsgrasmücke ist im Gegensatz zu den Wiesenbrütern auf gehölzreiche Lebensräume angewiesen. Es handelt sich bei der Mönchsgrasmücke um eine häufige Vogelart, die im Gegensatz zu den Wiesenbrütern einen zunehmenden Bestandstrend hat.

5. Beim Feldahorn ist nicht nur das Blatt das kleinste von den heimischen Ahornarten, sondern auch von der Höhe ist er der kleinste heimische Ahorn. Der Feldahorn ist eine wärmeliebende Baumart. Er kommt in der offenen Landschaft und an Waldrändern vor, da er in geschlossenen Waldbeständen konkurrenzschwach ist. Da er sehr schnittverträglich ist, ist er für Heckenpflanzungen geeignet.

Das schnellste Tier des Planeten

6. Der Wanderfalke ist die größte Falkenart Deutschlands. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von mehr als 320 Kilometern in der Stunde ist es das schnellste Tier des Planeten. Der Wanderfalke ist ein Kosmopolit und kommt weltweit bis auf die Antarktis in allen Erdteilen vor. Er ist ein spezialisierter Vogeljäger und war durch die Verwendung von DDT (Insektenschutzmittel) bei uns vom Aussterben bedroht.

Das sind typische Nachtschwärmer - fotografisch eingefangen beim Guntiafest in Günzburg vor einigen Jahren. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

7. Der Nachtschwärmer wird immer abends aktiv. Er hat im Gegensatz zu den anderen beiden Schwärmern keine Flügel, labt sich nicht an Nektar und Honig, sondern meist an alkoholischen Getränken. Nach gewissen Erholungsphasen ist er durchaus auch wieder tagaktiv. Die Fragestellung „Welcher Schwärmer hat sich hier eingeschlichen?“ bezog sich darauf, wer nicht in die Auswahl passt. Lassen Sie sich nicht von Fotos nahe der Frage verleiten, die bewusst in die Irre führen sollen!

Die Preise und die Gewinner

Eine Exklusivführung mit dem Diplom-Biologen Ralf Schreiber durch unsere Natur erhalten jeweils mit einer weiteren Begleitperson nach Wahl: Franziska Rott (Jettingen-Scheppach) und Stefan Dambacher (Bibertal). Das Buch „Gute Nacht Geschichten“ gewinnen: Tobias Schwegler (Kammeltal), Petra Kalbas (Neuburg) und Ignaz Seitle (Burgau). Allen Gewinnerinnen und Gewinnern gilt der herzliche Glückwunsch der Redaktion. Sie werden von uns benachrichtigt.

Am Freitag folgt Runde 2 des Rätselspaßes in den Sommerferien – natürlich wieder mit attraktiven Preisen. (ioa)