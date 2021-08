Heimatquiz: Was höher, länger und breiter im Landkreis Günzburg ist

Die sieben Fragen, die diesmal das Günzburger Vermessungsamt gestellt hat, befassen sich natürlich auch mit Entfernungen. So sehen die Lösungen in der dritten Folge aus.

Wir machen es diesmal schnell und schmerzlos. Wer eine Chance auf einen der Reise- und Buchpreise haben wollte, musste folgende Lösung weitergeben: 1A, 2B, 3A, 4C, 5C, 6 B und 7B. Und das sind die Lösungen:

1. Der höchste Punkt im Landkreis Günzburg liegt 607,04 Meter über dem Meeresspiegel. Das hätte man sich fast denken können, dass es Richtung Süden eher etwas hügelig ist bei uns. Also stimmt am Waldrand bei Waltenhausen-Weiler an der südlichen Landkreisgrenze. (Lösung A)

Die Grenze des Landkreies Günzburg wäre abgefahren über 246 Kilometer lang. Foto: Bayerische Landesvermessungsverwaltung

2. Wer mit dem Fahrrad exakt die Landkreisgrenze nachfahren könnte, hätte am Schluss exakt 246,473 Kilometer zurückgelegt. An einem Tag wäre das wohl nicht zu bewältigen. Und es funktioniert ja ohnehin nicht. Da würden einfach zu viele Bäume und andere Hindernisse im Weg stehen. (Lösung B)

Der Oberrieder Weiher gehört zu den schönsten Badeseen in Bayerisch-Schwaben, er ist auch der größte See im Landkreis Günzburg. Foto: Julia Plail

3. Die Namen der beiden anderen angebotenen Antworten mögen schöner klingen: Erdbeersee. Silbersee (wo Winnetou bis heute nach einem Schatz sucht - oder verwechseln wir da was?). Der größte See im Landkreis Günzburg ist zumindest namentlich ein Weiher - der Oberrieder Weiher bei Breitenthal nämlich, der es auf eine Fläche von 34,1401 Hektar bringt. (Lösung A)

Mehr Schlösser als manche dachten

4. Da lagen einige Einsenderinnen und Einsender daneben. Der Landkreis ist gar nicht so "schlossarm" - und hat nicht sieben, sondern mit Leipheim, Kleinkötz, Reisensburg, Pfarrhaus Offingen, Harthausen, Haldenwang, Knöringen, Autenried, Ichenhausen, Eberstall, Jettingen, Klingenburg, Neuburg an der Kammel, Edelstetten, Niederraunau, Seyfriedsberg, Hürben insgesamt 17 Schlösser.. (Lösung C).

5. Wir haben nach den zwei sogenannten Geodätischen Referenzpunkten im Landkreis Günzburg gesucht. Das wäre vermutlich eine ziemliche Torheit, wenn diese in einem Ort liegen würden - die Stadt Burgau war also eine falsche Fährte. Tatsächlich aber befinden sie sich im Hofgarten in Günzburg und St.-Thomas-Gymnasium in Wettenhausen (Lösung C).

Wir haben die Donau bei Echlishausen gesucht

6. Der zweitlängste Fluss Europas fließt auch durch den Landkreis Günzburg: Es ist die Donau. Das aber wollten wir gar nicht wissen. Stattdessen haben wir nach der breitesten Stelle der Donau im Kreis gesucht. Und die liegt mit 222 Metern an der Staustufe bei Echlishausen in der Gemeinde Bibertal. (Lösung B)

7. Der höchste Kirchturm des Landkreises befindet sich mitnichten in Günzburg und auch nicht in Wettenhausen. Es ist mit 68 Metern Höhe der Turm von St. Johannes Evangelist in Ursberg. (Lösung B).

Die Preise und die Gewinner

Eine Fahrt zum Landesvermessungsamt nach München und eine exklusive Führung dort hat Georg Schmid (Günzburg) gewonnen. Das Buch „Einfach gesund essen" mit wertvollen (Zubereitungs-)Tipps erhalten: Klara Lipok (Günzburg), Silke Wiedenmann-Strobel (Rettenbach) und Irmgard Hafenmair (Ursberg). Allen Gewinnerinnen und Gewinnern gratuliert die Redaktion herzlich. Sie werden von uns benachrichtigt.

Am Freitag folgt Runde 4 des Rätselspaßes in den Sommerferien – sind Sie wieder dabei? Wir warten auf Ihre preiswürdigen Lösungsvorschläge. (ioa)