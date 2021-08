Heimatquiz: Was wir über den Landkreis Günzburg diesmal wissen wollten

Wer regelmäßig seine Heimatzeitung liest, ob online oder in gedruckter Form, der hatte in der zweiten Auflage unseres Sommerrätsels vielleicht einen entscheidenden Vorteil.

Da sage noch einer, im Landkreis Günzburg sei nichts los. Sieben Fragen drehten sich um Namen und Neuigkeiten, über die wir in der Günzburger Zeitung und den Mittelschwäbischen Nachrichten in diesem Jahr berichtet haben. Wer bei allen Fragen richtig lag, notierte die Lösung 1B, 2C, 3A, 4A, 5C, 6A und 7B – und kam so in die Verlosung. Aber es wäre diesmal ausnahmsweise mit der Beantwortung einer einzigen Frage gegangen, dann hätte man die eben genannte Auflösung gar nicht benötigt. Wir wollten wissen, nach welchem Prinzip die Fragen 1 bis 7 angeordnet waren. Die korrekte Antwort lautet: nach dem Monatsprinzip. Die erste Frage spielte im ersten Monat des Jahres 2021, dem Januar. Frage drei war eine Geschichte vom März. Die siebte Frage behandelte dann logischerweise ein Ereignis vom siebten Monat, dem Juli.

Und das sind die klassischen Lösungen:

Seit 15 Jahren sorgt Hans Wiedemann als Loipenspurer dafür, dass die Skilangläufer in den Fluren seines Heimatorts Winzer ihr Hobby ausüben können. Der Senior geht im Winter aber auch selbst regelmäßig in die Spur und läuft dann die gesamte Strecke im klassischen Stil ab. Foto: Alois Thoma





1. Heuer war Hans Wiedemann in Winzer im 15. Jahr damit beschäftigt, die Loipe im Haseltal zu spuren. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ausreichend Schnee fällt. In diesem Zeitraum war die "Geschäftsgrundlage" für Wiedemanns Tätigkeit wegen Schneemangels aber zwei Mal nicht gegeben, wie der Rentner in einem Buch festgehalten hat (Lösung B).

Der spezielle Service der Stadt Leipheim

2. Es ist definitiv ungewöhnlich, dass ein Rathaus gleich im Gebäude selbst einen Passfoto-Service anbietet, wenn eben mal schnell Porträtbilder für ein neues amtliches Dokument benötigt werden. Vielleicht ist diese Konkurrenz auch nicht ganz unproblematisch, falls sich Fotostudios in der Umgebung davon ein (kleines) Geschäft versprechen. Bürgernah und -freundlich ist sie allemal, die Aktion, über die wir im Februar berichtet haben. Das Rathaus, das dafür aufgesucht wurde, steht in Leipheim (Lösung C).

3. Über die Madonna mit der Nelke und ihre Entstehungs- und vor allem Aufbewahrungsgeschichte handelt ein 40 Seiten dünnes Büchlein des Historischen Vereins Günzburg. Tatsächlich hing das Gemälde vor rund 140 Jahren eine Zeitlang im Haus eines Günzburger Apothekers. Inzwischen ist es in der Alten Pinakothek in München zu sehen. Wir fragten nach dem Maler – und der hieß weder Dürer noch Cranach, sondern Leonardo da Vinci (Lösung A).

Seeberger, nicht Seehofer

4. Mit dem kleinen Foto, das Bundesinnenminister Horst Seehofer mit Kochmütze zeigt, haben wir versucht, Sie mitten im Sommer aufs Glatteis zu locken. Hätte Seehofer heuer an der diesmal virtuell ausgetragenen Pesto-Weltmeisterschaft teilgenommen, dann wäre das wohl noch immer ein gut gehütetes Geheimnis. Bekannt hingegen ist, dass ein Horst aus Günzburg dies getan hat – übrigens bereits zum zweiten Mal. Und so war der Familienname Seeberger korrekt, der uns zum Familienunternehmen Vanoni führt (Lösung A).

5. Das war eine Ausnahmesituation in den Bibertaler Gemeindeteilen Kissendorf und Silheim, deren Einwohner im Mai ihr Trinkwasser noch nicht einmal zum Waschen und Duschen benutzen durften. In einer Reportage in unserer Zeitung wurde dies deutlich, als wir uns vor Ort umgeschaut und alles andere als Alltag beschrieben haben. Noch heute ist das Wasser nicht einwandfrei (Lösung C).

Bruder Baderbas befragte im Juni Krakensalat Mary als Orakel, wie die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM denn ausgehen. Foto: Peter Wieser





6. Sein hölzernes Stethoskop hielt Bruder Baderbas im Juni an ein Glas mit dem Krakensalat Mary, den er "verhörte". Schließlich wurde Mary als Orakel eingesetzt, welches die Spiele der Fußball-Europameisterschaft vorhersagen sollte – insbesondere die mit deutscher Beteiligung. Nun, im Rückblick kann man sagen: Allzu häufig musste Mary leider nicht in Aktion treten (Lösung A).

Leinwandträume in Offingen

7. Im Landkreis Günzburg gibt es drei Kinostandorte. Der nördlichste ist der mit dem heimeligsten Kinosaal, der bis vor Kurzem modernisiert worden ist. An Atmosphäre hat der Ort der Leinwandträume glücklicherweise nichts eingebüßt. Der Saal, nach dem wir gesucht haben, gehört zu den Donau-Lichtspielen in Offingen. Dort heißt es seit Ende Juli wieder: Film ab! (Lösung B.)

Wer was gewonnen hat

Einen halbtägigen Foto-Crashkurs mit dem Berufsfotografen Bernhard Weizenegger haben gewonnen: Wolfgang Schmal (Günzburg) und Birgit Braml (Bubesheim). Weizenegger ist nicht nur ein Experte auf seinem Fachgebiet, sondern als Zeitungsfotograf natürlich ein Kenner der Region. Um seltene bewegte Bilder dreht es sich bei den drei anderen Preisen.

Drei neue Besitzer haben die DVD-Pakete "So war das". Foto: Bernhard Weizenegger

Es ist jeweils die DVD-Edition "So war das", die ein außergewöhnliches Porträt der Heimat nachzeichnet. Die aus fünf Einzel-DVDs bestehende Edition gehört von nun an: Manfred Wiedenmann (Rettenbach), Margarethe Strobl (Krumbach) und Korinna Kratzer (Mönstetten). Allen Gewinnerinnen und Gewinnern gratulieren wir herzlich! Wer bislang noch kein Glück hatte, dem bietet sich bereits am Freitag eine neuerliche Gewinnchance. Das Günzburger Vermessungsamt – so viel sei schon einmal verraten – spielt dabei eine maßgebliche Rolle. (ioa)