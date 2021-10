Herwig Nerdinger nimmt wehmütig Abschied vom Burgauer Kammerchor

Plus Nach über sechs Jahrzehnten "im Dienste der Musik" verabschiedet sich Nerdinger von der Leitung des Burgauer Vokalensembles und übergibt sein Amt.

Nein, als Musik-Revoluzzer hat er sich nie gesehen, aber auf dem Markt chorischer Sangeshandwerkskunst hat er für mehr als nur frischen Wind gesorgt. Herwig Nerdinger, Gründer und 54 Jahre Leiter des Burgauer Kammerchors, hat zweifellos an einem wichtigen Kapitel regionaler Kultur- und Musikgeschichte mitgeschrieben. Und, das kann man ruhigen Gewissens behaupten, er pflegt eine "intime Beziehung", ja ein "Liebesverhältnis" zur Musik. Das natürlich stand und steht immer noch im Zentrum seines Wesens.