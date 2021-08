Hilfe für Familien mit psychisch kranken Eltern im Landkreis Günzburg

Ein Forschungsprojekt nimmt mit Kindern und Jugendlichen eine "vergessene Risikogruppe" in den Fokus. Das Ziel: eine passgenaue Unterstützung. Gesucht werden Teilnehmende.

Wer selbst oder falls die Partnerin bzw. der Partner durch eine psychische Krankheit belastet ist, fragt sich vielleicht, wie man angemessen auf sein Kind eingehen kann. Möglicherweise ist der oder die Betroffene unsicher, was seine Kinder innerlich beschäftigt. Oder man wundert sich, dass die Kinder wenig nachfragen, wenn es um die Erkrankung geht.

Zur besseren Unterstützung betroffener Familien initiiert die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II der Universität Ulm am Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg derzeit das Projekt "Chimps-Net". Mit diesem Projekt wird deutschlandweit an 21 Kliniken unter Leitung des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf ein Beratungskonzept für Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil angeboten. Damit psychische Belastungen von Kindern so früh wie möglich erkannt und betroffene Familien unterstützt werden können, werden im Projekt psychologisch-diagnostische Interviews durchgeführt. Die Hälfte der teilnehmenden Familien erhält eine auf die Belange der Familien abgestimmte Beratung zur Unterstützung der Krankheitsbewältigung und Stärkung der Familienbeziehungen.

Vielfältige Ausgangslage bei Kindern mit psychisch erkrankten Eltern

Auch bei den Kindern ist die Ausgangslage vielfältig: Es gibt gesunde, resiliente Kinder, die belastet, aber symptomatisch nicht auffällig sind. Manchmal funktionieren diese Kinder sogar sehr gut. Manche Kinder sind im Grenzbereich zur Auffälligkeit. Es gibt aber auch Kinder, die selbst durch psychische Symptome zeigen, dass es Ihnen nicht gut geht. Die Herausforderung einer Versorgung für diese Familien und das Ziel des Verbundes Chimps-Net besteht darin, dieser heterogenen Ausgangslage gerecht zu werden und individuell für jede Familie eine passgenaue Hilfe anzubieten.

Am Projekt können Familien mit mindestens einem psychisch erkrankten Elternteil sowie Alleinerziehende mit mindestens einem Kind von drei bis 18 Jahren teilnehmen. Voraussetzung ist, dass sich das erkrankte Elternteil in stationärer Behandlung oder bei einem Psychiater oder psychologischen Psychotherapeuten in ambulanter Behandlung befindet oder eine entsprechende Behandlung nicht länger als sechs Monate zurückliegt. Das Kind sollte bzw. die Kinder sollten im Haushalt der Eltern leben oder regelmäßigen Kontakt (mindestens 14-tägig) zum erkrankten Elternteil haben.

Hier gibt es weitere Informationen zum Forschungsprojekt

Info Wer sich für das Projekt interessiert, kann sich bei den Ansprechpartnern Maja Stiawa & Friedrich Meixner, Universität Ulm/BKH Günzburg, Telefon 0173/3462152; E-Mail: maja.stiawa@bkh-guenzburg.de, friedrich.meixner@uni-ulm.de melden. Weitergehende Informationen sind auf der Homepage www.chimpsnet.org zu finden. In der Region sind auch noch die Klinikstandorte Augsburg bzw. Kempten beteiligt. (AZ)