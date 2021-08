Illegales Tuning: Polizei stellt im Kreis Günzburg fünf Fahrzeuge sicher

Bei Kontrollen in Günzburg, Ichenhausen und Leipheim zieht die Polizei fünf getunte Fahrzeuge aus dem Verkehr. Wofür die Beamten weitere Anzeigen erstatten.

Bei Verkehrskontrollen hat die Polizei in den Städten Günzburg, Leipheim und Ichenhausen fünf Fahrzeuge wegen erloschener Betriebserlaubnis sichergestellt. Sie werden nun gutachterlich untersucht. Die Kontrollen fanden in der Nacht von 20. auf 21. August 2021 statt und waren speziell auf getunte Fahrzeuge ausgerichtet.

Mehrere Fahrzeuge waren den Beamten durch viel zu laute Motorengeräusche aufgefallen. Sie wiesen bei der Begutachtung erhebliche Mängel auf. So hatten die Reifen kaum mehr ein Profil, die Auspuffanlagen waren zum Teil defekt. Zudem waren die erforderlichen Änderungsabnahmen für umgebaute Fahrzeugeinrichtungen nicht ausgeführt worden und deshalb auch nicht in den Fahrzeugscheinen eingetragen.

Die Beamten verwarnten vor Ort auch die Fahrzeughalter, die ihre Rad-/Reifenkombinationen in Verbindung mit dem Fahrwerk nicht eintragen ließen oder deren Reifen zu breit für die Radkästen waren, sodass sich Schleifspuren an den Reifen abzeichneten. Einen Verkehrsteilnehmer hinderten die Beamten an der Weiterfahrt, da sein Fahrzeug erhebliche Mängel hatte.

Auch ein "Wheelie" wird gerügt

Ein Motorradfahrer erhielt eine Anzeige, da er auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes sehr stark beschleunigte, um einen sogenannten "Wheelie" auszuführen. Bei einem Auto mit abgefahrenen Reifen, die bis auf die Karkasse blicken ließen und mit defekter Auspuffanlage, unterbanden sie ebenfalls die Weiterfahrt.

Außerdem ahndeten die Einsatzkräfte mehrere Verstöße aufgrund unzulässiger Lärmbelästigung und nicht angelegten Sicherheitsgurten mit Geldbußen. (AZ)

