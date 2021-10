Landkreis Günzburg

vor 53 Min.

Im Leipheimer Rathaus ist es zu eng: Wann kommt der Umzug?

Bereit für die Sanierung ist die Hausnummer 7 in der Marktstraße in Leipheim. Gleich neben dem Rathaus liegend, ist das ein idealer Standort. Aber es ist noch viel zu tun.

Plus Ein Teil der Leipheimer Stadtverwaltung soll in ein denkmalgeschütztes Wohnhaus umziehen. Aber wann? Bislang konnten nicht alle Umbauarbeiten vergeben werden.

Von Sandra Kraus

In das denkmalgeschützte Wohnhaus in der Marktstraße 7 in Leipheim, das aus dem 17./18. Jahrhundert stammt und in Giebel und Obergeschoss verputztes Fachwerk aufweist, soll ein Teil der Verwaltung einziehen. Möglichst bald, würde sich Bürgermeister Christian Konrad wünschen, denn der Platzmangel im Rathaus sei groß. Bis unter das Dach sind Büros im Rathaus, das unmittelbar neben dem Erweiterungsbau in der Marktstraße 5 steht. Richtig eng wird es, wenn in einem Büro drei Kräfte arbeiten oder ein Platz für eine neue Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter gesucht wird.

